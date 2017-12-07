 Independiente, Flamengo'yu ağırladı. – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    , 'yu ağırladı.

    Independiente, Flamengo'yu ağırladı.

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Güney Amerika Kupası (Copa Sudamericana) finalinin ilk ayağında Arjantin ekibi , konuk ettiği Brezilya temsilcisi 'yu 2-1 mağlup etti.

    Güney Amerika futbolunun en önemli ikinci organizasyonu olarak kabul edilen Güney Amerika Kupası'nda finalin ilk maçında , Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Libertadores de America Stadı'nda 'yu ağırladı.

    Maça hızlı başlayan konuk ekip Flamengo, 9. dakikada Rever'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 29. dakikada Emmanuel Gigliotti'nin attığı golle cevap veren Independiente, skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın 59. dakikasında rakip fileleri havalandıran Maximiliano Meza, Independiente'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi.

    İki takım arasındaki rövanş maçı, 14 Aralık'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanacak.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:04
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