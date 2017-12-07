Fatih Terim için İstanbul'a geldiler
Bosna Hersek Milli Takım yöneticileri, teknik direktör Fatih Terim ile görüştü.
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