CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Monaco - Toulouse CANLI İZLE | Monaco - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco - Toulouse CANLI İZLE | Monaco - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Monaco ile Toulouse, 9. haftada Stade Louis II'de kozlarını paylaşıyor. 14 puan ve +4 averajla 7. sırada bulunan ev sahibi, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçta mağlubiyet almadı. Üst sıradaki rakiplerinin puan alamaması ve kendisinin 3 puanla ayrılması durumunda 3. sıraya yükselecek olan Monaco, şans ve başarıyı bir arada kullanmak istiyor. 13 puan ile 8. sırada bulunan Toulouse ise son maçında evinde Metz'i 4-0 yenerek moral depoladı. Peki Monaco - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Monaco - Toulouse CANLI İZLE | Monaco - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco, Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Toulouse'u konuk ediyor. Ligde oynadığı 7 maçtan 3 galibiyet alan ev sahibi, 14 puanla 7. sıradaki yerini yukarılara çekmek ve şampiyonluk yarışında zirveye yakın olmak için mücadele edecek. 8. sıradaki konuk ekip ise oynadığı 8 maçtan 4 galibiyet elde etti ve 8. sıraya yerleşti. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte detaylar...

Monaco - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MONACO - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco - Toulouse maçı 25 Ekim Cumartesi günü Stade Louis II'de oynanacak. Mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

MONACO - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Guillaume Paradis'in yöneteceği Monaco - Toulouse maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONACO - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Diatta, Kehrer, Salisu, Ouattara; Teze, Coulibaly; Akliouche, Fati, Golovin; Balogun

Toulouse: Restes; Sidibe, Cresswell, Nicolaisen; Magri, Casseres, Francis, Methalie; Vignolo, Donnum, Gboho

ASpor CANLI YAYIN

Buruk kararını verdi! Sözleşmesi...
G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi?
DİĞER
Avrupa liglerinin değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in sıralamadaki yeri...
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Rafa Silva'nın son durumu belli oldu! Derbide...
Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva'nın son durumu belli oldu! Derbide... Rafa Silva'nın son durumu belli oldu! Derbide... 14:15
Brest - PSG maçı detayları! Brest - PSG maçı detayları! 14:09
Girona - Real Oviedo maçı detayları! Girona - Real Oviedo maçı detayları! 13:04
Espanyol - Elche maçı canlı yayın bilgisi! Espanyol - Elche maçı canlı yayın bilgisi! 13:25
Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? 13:38
Valencia - Vilarreal maçı hangi kanalda? Valencia - Vilarreal maçı hangi kanalda? 13:55
Daha Eski
F.Bahçe'nin güncel borcu belli oldu! F.Bahçe'nin güncel borcu belli oldu! 10:41
G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak! G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak! 10:43
Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! 11:03
G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? 11:04
Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 11:16
Manchester United - Brighton maçı detayları! Manchester United - Brighton maçı detayları! 11:21