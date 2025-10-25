Monaco - Toulouse CANLI İZLE | Monaco - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco, Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Toulouse'u konuk ediyor. Ligde oynadığı 7 maçtan 3 galibiyet alan ev sahibi, 14 puanla 7. sıradaki yerini yukarılara çekmek ve şampiyonluk yarışında zirveye yakın olmak için mücadele edecek. 8. sıradaki konuk ekip ise oynadığı 8 maçtan 4 galibiyet elde etti ve 8. sıraya yerleşti. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte detaylar...

Monaco - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MONACO - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco - Toulouse maçı 25 Ekim Cumartesi günü Stade Louis II'de oynanacak. Mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

MONACO - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Guillaume Paradis'in yöneteceği Monaco - Toulouse maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONACO - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Diatta, Kehrer, Salisu, Ouattara; Teze, Coulibaly; Akliouche, Fati, Golovin; Balogun

Toulouse: Restes; Sidibe, Cresswell, Nicolaisen; Magri, Casseres, Francis, Methalie; Vignolo, Donnum, Gboho