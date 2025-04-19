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Haberler Fransa Ligue 1 PSG-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

PSG-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken PSG ile Le Havre 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 16:02
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PSG-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

PSG-Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 30. haftada PSG ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG-Le Havre maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından yayınlanacak.

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