Monaco - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Monaco - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 22. haftada Monaco ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Nantes maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

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