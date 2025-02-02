Rennes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 20. haftada Rennes ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - STRASBOURG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Strasbourg maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...