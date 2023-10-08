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Marsilya - Le Havre: 3-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. 8. hafta müsabakasında Marsilya, sahasında konuk ettiği Le Havre'ı 3-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 16:09
Marsilya - Le Havre: 3-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Olympique Marsilya sahasında Le Havre'ı ağırladı. Maça iyi başlayan ev sahibi takım, 18'de Sangante'nin kendi ağlarını havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. 21. dakikada sahneye çıkan Pierre-Emerick Aubameyang, takımını 2-0 öne geçirdi. Le Havre forması giyen Rassoul Ndiaye, 40. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve ilk yarı Marsilya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Olympique Marsilya, mücadelenin ikinci yarısında rahat bir oyun sergilerken 84. dakikada Ismaila Sarr maçın skorunu belirledi: 3-0.

Bu sonucun ardından Marsilya puanını 12'ye yükseltirken Le Havre ise 9 puanda kaldı.

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