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Troyes ile Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Troyes ile Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:17 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:30
Troyes ile Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Troyes ile Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Troyes ile Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES İLE MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes ile Marsilya maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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AJACCIO - REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Troyes

Lis; Balde, Salmier, Palmer-Brown, Conte; Kouame, Chavalerin; Bruus, Lopes, Odobert; Ripart

Marseille

Lopez; Gueye, Mbemba, Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout, Kolasinac; Under, Payet; Sanchez

ASpor CANLI YAYIN

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