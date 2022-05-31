Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberleri: Paris Saint Germain Nuno Mendes'in satın alma opsiyonunu kullandı

Son dakika transfer haberleri: Paris Saint Germain Nuno Mendes'in satın alma opsiyonunu kullandı

Son dakika transfer haberleri... Fransa Ligue 1'i şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain, Sporting'den kiraladığı Portekizli sol bek Nuno Mendes'le 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 14:15
Son dakika transfer haberleri: Paris Saint Germain Nuno Mendes'in satın alma opsiyonunu kullandı

Fransa Ligue 1 devi PSG'den transfer açıklaması... Paris ekibi, takımda kiralık olarak forma giyen Nuno Mendes'in satın alma opisyonunun kullanıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada yıldız futbolcu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

PSG, bu transfer için Sporting'e 38 milyon euro ödedi.

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