Haberler Fransa Ligue 1 Bordeaux-Lille: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Burak Yılmaz attı Lille kazandı

Bordeaux-Lille: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Burak Yılmaz attı Lille kazandı

Fransa Ligue 1'de heyecan 19. hafta mücadeleri ile sürdü. 18. hafta karşılaşmasında Lille deplasmanda karşılaştığı Bordeaux'yu 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin 2. golü milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın ayağından geldi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 01:41
Bordeaux-Lille: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Burak Yılmaz attı Lille kazandı

Fransa Ligi'nin 19. haftasında Lille, deplasmanda Bordeaux'yu konuk etti.

Matmut Atlantique'de oynanan maçı Lille 3-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Elis, Bordeaux'yu öne geçirirken Lille'in bu gole cevabı 33'de Andre ile oldu. 45. de Alberth Elis ikinci golüyle takımını bir kez daha öne geçirirken ilk yarı 2-1 Bordeaux üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda Lille, oyuna ortak olmak isterken 77'de kazanılan penaltı vuruşunu Burak Yılmaz gole çevirdi ve maça denge geldi. 84. dakikada Jonathan Davis'in golü ile Lille öne geçti ve mücadele 3-2 konuk ekibin üstünlüğüyle bitti.

Öte yandan Zeki Çelik oyuna girmezken Yusuf Yazıcı ise maç kadrosuna dahil edilmedi. Bu karşılaşmada bu sezonki 6. golünü atan Burak Yılmaz ise 89 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lille, 28 puana yükselerek bu sezonki 3. deplasman galibiyetini elde etti. Bordeaux ise 17 puanda kaldı.

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