Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, dev maçta Olympique Lyon'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın önüne geçen olay ise teknik direktör Pochettino ile takımın yeni yıldızı Lionel Messi arasında yaşandı. Müsabakanın 76. dakikasında oyundan alınan Arjantinli süperstar, hocası Pochettino'ya tepki gösterdi ve elini sıkmadı. Bu görüntü dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte o manşetler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:07
Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Olympique Lyon'u konuk etti. Paris temsilcisi, ezeli rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı ancak Lionel Messi'nin, 76. dakikada oyundan alınmasından sonrası teknik direktör Pochettino'ya gösterdiği tepki büyük yankı uyandırdı. İşte dünya basını Messi-Pochettino gerilimini böyle gördü...

Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

LANCE (BREZİLYA)

"Oyuncu değişikliğinden rahatsız olan Messi, maçtan çıkardan Pochettino ile tokalaşmadı"

Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

UOL (BREZİLYA)

"Messi, oyundan alınmasına sinirlendi ve Pochettino'yu pas geçti"

Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

SPORTS (FRANSA)

"Messi'nin öfkesi"

Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

L'EQUIPE (FRANSA)

"Pochettino: Messi'nin oyundan alınması? Kararları ben alıyorum"

Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

LE FIGARO (FRANSA)

"Messi sinirlendi ve PSG-Lyon maçında Pochettino'yu görmezden geldi"

Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA)

"Icardi PSG'ye galibiyeti getirdi. Messi, Pochettino'ya karşı öfkeli"

Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

OLE (ARJANTİN)

"Yeni, sıra dışı ve açıklanamaz: Messi'nin oyundan çıkışı"

Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

MARCA CLARO (ARJANTİN)

"Pochettino şaşırttı ve Messi'yi oyundan çıkardı"

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