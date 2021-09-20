Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain-Lyon maçında yaşanan Messi-Pochettino gerilimi dünya basınında!

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Olympique Lyon'u konuk etti. Paris temsilcisi, ezeli rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı ancak Lionel Messi'nin, 76. dakikada oyundan alınmasından sonrası teknik direktör Pochettino'ya gösterdiği tepki büyük yankı uyandırdı. İşte dünya basını Messi-Pochettino gerilimini böyle gördü...