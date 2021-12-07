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Burak Yılmaz Fransa'da yine gündemde! Ayın golü...

Fransa Lig ekibi Lille'in milli golcüsü Burak Yılmaz'ın Nantes ağlarına gönderdiği gol, ayın golü seçildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 15:24
Burak Yılmaz Fransa'da yine gündemde! Ayın golü...

A Milli Takımı'mızın ve Lille'in golcüsü Burak Yılmaz, Fransa'da gündem olmaya devam ediyor.

Geçen sezon Lille'in yakaladığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz yine zirveye yerleşti.

AYIN GOLÜ...
Lille'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Burak Yılmaz'ın Nantes ağlarına gönderdiği gol, ayın golü seçildi.

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