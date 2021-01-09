Haberler Fransa Ligue 1 Nimes Lille: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 19. haftasında ile karşılaşan , rakibini milli futbolcumuz 'ın golüyle 1-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Burak bu sezon Lille formasıyla 11. golünü kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:53 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:55
Nimes Lille: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de zirve mücadelesi veren , 19. haftada konuk olduğu son sıradaki 'i tek golle devirdi: 0-1.

Lille galibiyeti getiren golü 29. dakikada milli futbolcumuz kaydetti. lakaplı yıldız forvet, bu sezon Lille formasıyla ligde 9. kez fileleri sarsarken, toplamda ise 11. golüne imza attı.

Lille'de diğer milli futbolcularımız ve ise mücadelede forma giymedi.

Lille bu sonuçla puanını 39'a çıkarıp zirve takibini sürdürdü. Son sıradaki Nimes ise 12 puanda kaldı.

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