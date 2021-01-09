Nimes Lille: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de zirve mücadelesi veren Lille, 19. haftada konuk olduğu son sıradaki Nimes'i tek golle devirdi: 0-1.

Lille galibiyeti getiren golü 29. dakikada milli futbolcumuz Burak Yılmaz kaydetti. Kral lakaplı yıldız forvet, bu sezon Lille formasıyla ligde 9. kez fileleri sarsarken, toplamda ise 11. golüne imza attı.

Lille'de diğer milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ise mücadelede forma giymedi.

Lille bu sonuçla puanını 39'a çıkarıp zirve takibini sürdürdü. Son sıradaki Nimes ise 12 puanda kaldı.