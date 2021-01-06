Ya Ada ya Çizme!

Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, gözde isimlerinden biri konumunda... Avrupa ekiplerinin uzun süredir takibinde olan 23 yaşındaki oyuncu için Everton ve Roma'nın harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. Fransız ekibinin 20 milyon euro'ya yakın bir değer biçtiği sağ bek için Everton teknik direktörü Ancelotti'nin onay verdiği ifade edildi. Roma'nın da Zeki için atağa kalkacağı belirtilirken; Zeki'nin devre arasında ayrılma ihtimalinin güçlü olduğu kaydedildi. 2018 yılının yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutan genç oyuncunun kontratı 2023'te bitiyor. Lille'de 83 maça çıkan Zeki, 3 gol attı ve 10 asist yaptı.