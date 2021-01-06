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Ya Ada ya Çizme!

ve ’nın radarına giren , devre arasında ’den ayrılabilir...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 00:29 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Ya Ada ya Çizme!
forması giyen Mehmet , gözde isimlerinden biri konumunda... ekiplerinin uzun süredir takibinde olan 23 yaşındaki oyuncu için ve 'nın harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. ekibinin 20 milyon euro'ya yakın bir değer biçtiği sağ bek için Everton teknik direktörü 'nin onay verdiği ifade edildi. Roma'nın da Zeki için atağa kalkacağı belirtilirken; Zeki'nin devre arasında ayrılma ihtimalinin güçlü olduğu kaydedildi. 2018 yılının yaz transfer döneminde 'nın yolunu tutan genç oyuncunun kontratı 2023'te bitiyor. Lille'de 83 maça çıkan Zeki, 3 gol attı ve 10 asist yaptı.
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