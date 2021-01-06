Lille Angers: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Lille ile Angers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Angers 2-1 kazanarak, rakibine bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattırdı.
Angers'e üç puanı getiren golleri 5 ve 10. dakikalarda Romain Thomas kaydetti.
BURAK'TAN 8. GOL!
Ev sahibi Lille'in tek sayısı 42. dakikada milli futbolcu Burak Yılmaz'dan geldi. Burak, bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetti.
Lille'de diğer milli futbolcularımızdan Zeki Çelik ve corona virüsü testi pozitif çıkan Yusuf Yazıcı mücadelede forma giymedi.
Üçüncü sıradaki Lille bu sonuçla 36 puanda kalırken, Angers ise puanını 30'a yükseltip 7. sıraya tırmandı.