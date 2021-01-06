Haberler Fransa Ligue 1 Lille Angers: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de zirve mücadelesi veren , 18. haftada konuk ettiği 'e 2-1 mağlup olarak, bu sezon evinde ilk yenilgisini aldı. Angers'e üç puanı getiren golleri (2) kaydederken, Lille'in tek sayısı milli futbolcumuz 'dan geldi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:53
Lille Angers: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 18. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Angers 2-1 kazanarak, rakibine bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattırdı.

Angers'e üç puanı getiren golleri 5 ve 10. dakikalarda kaydetti.

BURAK'TAN 8. GOL!
Ev sahibi Lille'in tek sayısı 42. dakikada milli futbolcu 'dan geldi. , bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetti.

Lille'de diğer milli futbolcularımızdan ve corona virüsü testi pozitif çıkan mücadelede forma giymedi.

Üçüncü sıradaki Lille bu sonuçla 36 puanda kalırken, Angers ise puanını 30'a yükseltip 7. sıraya tırmandı.

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