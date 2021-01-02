Haberler Fransa Ligue 1 Ölümden dönen Benzia 7 ay sonra sahada! Elinin son görüntüsü dikkat çekti

Ölümden dönen 7 ay sonra sahada! Elinin son görüntüsü dikkat çekti

Bir dönem forması giyen Yassine , geçirdiği trafik kazasının ardından 7 ay sonra 'da antrenmanlara başladı. Kazanın ardından elini kaybetme tehlikesi yaşayan Cezayirli futbolcunun tek parmağının kurtarılamadığı görüldü.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 12:46
Ölümden dönen Benzia 7 ay sonra sahada! Elinin son görüntüsü dikkat çekti

ekiplerinden 'un Cezayirli oyuncusu , 7 ay sonra yeniden idmanlara başladı. 'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle elini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan genç futbolcunun antrenmanda çekilen görüntüsünde, bir el parmağının kurtarılamadığı görüldü.

"BÜYÜK BİR SINAV VERDİM"
Sahalara geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Benzia, "Hiç yılmadan çalıştım ve bu noktaya kadar geldim. Büyük bir sınav verdim ve şimdi çok mutluyum" dedi.

2018-2019 sezonunda 'den kiralık olarak 'ye transfer olan , sarı-lacivertli kulüpte beklentileri karşılayamamıştı. Daha sonra 'a kiralanan oyuncu Ocak 2020'da 'a imza atmıştı.

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