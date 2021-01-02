Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint-Germain Pochettino'ya emanet! İşte anlaşmanın detayları

Saint-Germain Pochettino'ya emanet! İşte anlaşmanın detayları

Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Saint-Germain geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayırmıştı. Paris ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha önce 'ı da çalıştıran 'yu takımın başına getirdiğini resmen duyurdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 19:25
Paris Saint-Germain Pochettino'ya emanet! İşte anlaşmanın detayları

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Saint-Germain (), ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Arjantinli 'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli teknik direktör Pochettino ile, bir yılı opsiyonlu 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 48 yaşındaki Pochettino, PSG'nin yeni teknik direktörü olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve onur duyduğunu kaydetti. Pochettino, kendisine güvenen yöneticilere teşekkür etti.

Kalbinde PSG'nin özel bir yeri olduğunu ifade eden Pochettino, dünyanın en yetenekli oyunculardan bazılarıyla çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, teknik direktörlük görevini Pochettino'ya verdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

"Eski kaptanımızın PSG'ye döndüğünü görmekten gurur duyuyorum. Çünkü PSG her zaman onun evi olarak kaldı. Mauricio Pochettino'nun dönüşü, tutkularımıza mükemmel şekilde uyuyor ve kulüp için yeni bir döneme damgasını vuracak." ifadelerini kullanan Al-Khelaifi, Pochettino'nun PSG taraftarlarının memnun edeceğinden emin olduğunu aktardı.

Son olarak 2014-2019 döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ı çalıştıran Pochettino, 2002-2003 sezonunda PSG forması giymişti.

PSG, 29 Aralık'ta teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildiğini açıklamıştı.

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