Kylian Mbappe'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..." - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fransa Ligue 1 Mbappe gelecek sezon oynayacağı takımı açıkladı!

'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

Kylian Mbappe'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

Saint-Germain'in genç yıldızı 'nin adı son dönemlerde İspanyol devi 'le anılıyordu. Fransız golcü, gelecek sezon oynayacağı takımı açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu , hakkında çıkan iddialarına yanıt verdi.

beIN Sports mikrofonlarına konuşan 21 yaşındaki genç futbolcu, "Buradayım. 4 yıllık bir proje için geldim. Gelecek sezon ne olursa olsun forması giyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yaparak kulübümde kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mbappe, 2018 yazında Monaco'dan 180 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer olmuştu.

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  1. 22.07.2020
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