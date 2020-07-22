Kylian Mbappe'den transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."
Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe'nin adı son dönemlerde İspanyol devi Real Madrid'le anılıyordu. Fransız golcü, gelecek sezon oynayacağı takımı açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe, hakkında çıkan Real Madrid iddialarına yanıt verdi.
beIN Sports mikrofonlarına konuşan 21 yaşındaki genç futbolcu, "Buradayım. 4 yıllık bir proje için geldim. Gelecek sezon ne olursa olsun PSG forması giyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yaparak kulübümde kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Mbappe, 2018 yazında Monaco'dan 180 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer olmuştu.
- 22.07.2020
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