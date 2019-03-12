PSG Dijon engelini 4 golle aştı
12 Mart 2019, Salı
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Dijon engelini 4 golle aştı

PSG Dijon engelini 4 golle aştı

'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (), deplasmanda Dijon'u 4-0 yendi.

'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (), deplasmanda Dijon'u 4-0 yendi.

Ligue 1'deki erteleme maçında lider PSG, düşme hattında bulunan Dijon'a konuk oldu.

PSG, 7. dakikada Marquinhos, 40. dakikada Kylian Mbappe, 50. dakikada ve 90+2. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 4-0'lık galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla 27 maçta 24 galibiyete ulaşan ve puanını 74 yapan PSG, en yakın rakibi Lille ile arasındaki farkı 17'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Dijon ise 21 puanla 18. sırada kaldı.

  1. 13.03.2019
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