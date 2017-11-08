 PSG'den Barça'ya bir çelme daha – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    'den Barça'ya bir çelme daha

    PSG'den Barça'ya bir çelme daha

    Sezon başında Neymar'ı transfer ederek Barcelona'yı karıştıran Fransız devi , şimdi de Katalan kulübün dijital ekibinin bir numaralı ismi Russel Stopford'u kadrosuna kattı.

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Barcelona'nın dijital ekibinin şefi Russel Stopford'u transfer ederek Katalan ekibine Neymar'dan sonra ikinci bir darbe daha indirmiş oldu. Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Stopford'un Dijital Direktör olarak göreve başladığı belirtildi. Çeşitli sosyal medya mecralarında yenilenmeye gitmeyi planlayan 'nin, bu transferle yeni bir rüzgar yaratmayı hedefliyor. Başarılı yönetici Russel Stopford, daha önce Manchester City'de de görev yapmıştı.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:47
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    PSG
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