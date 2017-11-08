PSG'den Barça'ya bir çelme daha

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Barcelona'nın dijital ekibinin şefi Russel Stopford'u transfer ederek Katalan ekibine Neymar'dan sonra ikinci bir darbe daha indirmiş oldu. Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Stopford'un Dijital Direktör olarak göreve başladığı belirtildi. Çeşitli sosyal medya mecralarında yenilenmeye gitmeyi planlayan PSG'nin, bu transferle yeni bir rüzgar yaratmayı hedefliyor. Başarılı yönetici Russel Stopford, daha önce Manchester City'de de görev yapmıştı.