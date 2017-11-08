PSG'den Barça'ya bir çelme daha
Sezon başında Neymar'ı transfer ederek Barcelona'yı karıştıran Fransız devi PSG, şimdi de Katalan kulübün dijital ekibinin bir numaralı ismi Russel Stopford'u kadrosuna kattı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Barcelona'nın dijital ekibinin şefi Russel Stopford'u transfer ederek Katalan ekibine Neymar'dan sonra ikinci bir darbe daha indirmiş oldu. Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Stopford'un Dijital Direktör olarak göreve başladığı belirtildi. Çeşitli sosyal medya mecralarında yenilenmeye gitmeyi planlayan PSG'nin, bu transferle yeni bir rüzgar yaratmayı hedefliyor. Başarılı yönetici Russel Stopford, daha önce Manchester City'de de görev yapmıştı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:47
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Düşmanını gördü!
Toplam 14
Yorum
UZMAN DÜŞMANLAR ZATEN BELLİ . SUNİ HAKEMLER HEPSİ BU KADAR. TAKIM ZATEN KÖTÜ DEYİP SUNİ HAKEMLER KORUNDU.BU FENERİN SORUNU DÜZGÜN YÖNETSİNLER.
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Cavcav takıma güveniyor
Toplam 1
Yorum
adalet Her zaman kedi bal yemez.İyi futbolcuları sat.Sonra düşmemek için çareler ara.Bu sene bu takım düşer.Ancak 3-4 tane transfer yapman gerekli.
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Bu 4’üncü oldu
Toplam 2
Yorum
kuşcular derneği aykut hoca senninle bu iş yürümez
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