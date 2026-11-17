Fenerbahçe, 11 haftada rakip filelere 29 gol bıraktı. Bu gollerin %59’u sol kanattan geldi. Bu bölgede forma giyen Kerem, Oğuz, Levent ve Archie Brown tam 4 gol, 13 asistlik katkı verdi
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'nin sol kanadı çalışıyor... Süper Lig'in ilk 11 haftasında rakip filelere 29 gol bırakan sarı-lacivertliler, 'ligde en çok gol atan takım' konumunda... Sarı-kanaryanın attığı bu gollerin ise %59'u sol kanattan geldi. Bu bölgede forma giyen bek ve kanat oyuncuları; 4 gol, 13 asistlik katkı sağlayarak atılan gollerin 17'sine imzasını koydu. En fazla katkı veren isim ise; Oğuz Aydın oldu. Tecrübeli oyuncu, ligde 3 gol atarken, 5 defa da asist yaptı ve takımın en fazla asist yapan ismi... Oğuz'u, 1 gol, 4 asistlik performansıyla Kerem Aktürkoğlu takip etti. Bu sezon ligde 8'er maçta forma giyen sol bek Levent Mercan 3, Archie Brown da 1 asistlik katkı sağladı. Toplamda bu dört isim; Fenerbahçe'nin hücumunda önemli rol oynadı. Sağ kanatta görev yapan Mert Müldür, Nelson Semedo, Dorgele Nene ve Mason Greenwood'dan sadece Greenwood skor katkısı verdi.