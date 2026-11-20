Doğan, "Avrupa'da bazı handikaplarımız var. Evimizde Freiburg'a karşı şanssız bir maç oynadık. En azından berabere kalabilirdik. Çok sayıda eksiğimiz vardı, takımın yarısı yoktu. Hocama ve oyuncularımıza güveniyorum. Tecrübeli ve genç futbolcuların uyumunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçek anlamda yıldız transferler yaptık. Salah artık dünya markası. Futbolcular açısından baktığınızda artık herkes Trabzonspor'u tercih ediyor. Buraya gelen oyuncular Avrupa'ya açılıyor. UEFA Konferans Ligi de sürekli Salah'ı paylaşıyor. Nwaiwu'ya da Premier Lig'den talip var" dedi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Doğan, "Avrupa'da bazı handikaplarımız var. Evimizde Freiburg'a karşı şanssız bir maç oynadık. En azından berabere kalabilirdik. Çok sayıda eksiğimiz vardı, takımın yarısı yoktu. Hocama ve oyuncularımıza güveniyorum. Tecrübeli ve genç futbolcuların uyumunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçek anlamda yıldız transferler yaptık. Salah artık dünya markası. Futbolcular açısından baktığınızda artık herkes Trabzonspor'u tercih ediyor. Buraya gelen oyuncular Avrupa'ya açılıyor. UEFA Konferans Ligi de sürekli Salah'ı paylaşıyor. Nwaiwu'ya da Premier Lig'den talip var" dedi.