Başkan Ertuğrul Doğan, 30 Kasım'da yapılması planlanan yayın ihalesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, "Kulüplerimizin naklen yayın gelirlerinden memnun olmadığını biliyoruz. Takımlarımız önemli futbolcular transfer ediyor ancak elde edilen gelir bunun karşılığını vermiyor. Daha önce bu konuda çalışmalar yaptık, danışmanlık aldık ve raporlar hazırlattık. Beş yıllık projeksiyona göre rekabetçi koşullarda 400 milyon dolarlık bir gelir elde edilebileceği öngörülüyor. Ancak kulüplerin ortak beklentisi 500 milyon dolar. Bu sadece bir istek değil, aynı zamanda bir ihtiyaç" dedi. Doğan, Turkcell'e rekabet ortamının oluşmasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

500 MİLYONDAN 150 MİLYONA DÜŞTÜ

Başkan Doğan, naklen yayın gelirlerindeki düşüşü eleştirdi. Gelirin 500 milyon dolardan 150 milyon doların altına gerilemesinin kulüplere ciddi zarar verdiğini belirten Doğan, "Bu süreçte iyi yönetilmeyen noktalar olduğunu düşünüyorum. Kulüplerin beklentisi, gelirlerin yeniden eski seviyesine çıkarılması. Hep birlikte yayın gelirlerini artırmak için çalışıyoruz" dedi. Doğan, o dönemde görev yapan kulüp başkanlarının da dinlenmesi gerektiğini vurgulayarak, sürecin tüm yönleriyle değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

SALAH TURİZME DE KATKI SAĞLADI

Osimhen, Vlahovic ve diğer yıldız transferlere de değinen Doğan, Salah'ın Trabzon'a önemli katkılar sunduğunu belirtti. Doğan: "Osimhen çok önemli bir transfer, kendilerini tebrik ettik. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da önemli yıldızları var. Salah'ın Trabzonspor'a gelmesi şehrin enerjisine ve turizmine ciddi katkı sağladı. Futbolun pastasını ne kadar büyütürsek kulüplerin sorunlarını çözmek de o kadar kolaylaşır. Ekonomik sıkıntıların çözümünde en önemli yol iletişim ve iş birliği."

KORSAN YAYIN ÖNLENMELİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, korsan yayınlarla mücadelenin önemine dikkat çekti. Teknolojinin geliştiği günümüzde korsan yayınların önlenebileceğini belirten Doğan, "Bunun çözülebileceğine inanıyorum. Belki koordinasyon eksikliği yaşanıyor. Bu kadar önemli bir sorunun yıllardır çözülememesi bana mantıklı gelmiyor. Konunun detaylarına hakim değilim ancak rakamlara baktığımda aklıma yatmayan noktalar var" dedi.

İNANILMAZ BİR FUTBOL SEVGİSİ VAR

Doğan, "Türkiye'de ciddi bir genç nüfus ve büyük bir futbol tutkusu var. Ancak bunun pazarlaması ne kadar doğru yapılıyor, bunu sorgulamak gerekiyor. Yayın haklarını alan şirketlerin bu potansiyeli ne ölçüde değerlendirdiğine bakmalıyız. Turkcell ile yaptığımız görüşmelerde, ihaleyi hangi şirket kazanırsa kazansın anlaşmanın sürdürülebilir olmasını istedik. Özellikle Turkcell ve beIN gibi güçlü pazarlama ağına sahip şirketlerin bu potansiyeli daha iyi değerlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KULÜPLER CİDDİ PARA HARCIYOR

Doğan, "Dört büyük kulüp ciddi yıldız transferleri yapıyor. Trabzonspor olarak biz de önemli harcamalar yapmaya başladık. Kimseyi suçlamıyoruz. Önemli olan, elimizdeki bu ürünü nasıl daha değerli hale getirebileceğimiz. İspanya ve İngiltere'de yayın gelirlerinin nasıl artırıldığı ortada. Biz de uluslararası bağımsız kuruluşların hazırladığı raporlar ve somut veriler üzerinden hareket ediyoruz" ifadesini kullandı.

İÇERİK TALEBİ YOK

Yayıncı kuruluşun kulüplerden içerik konusunda talepte bulunması halinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Doğan, "Yayıncı kuruluşun bizden beklentileri varsa karşılamaya hazırız ancak şu ana kadar bu yönde bir talep gelmedi. İhaleyi kazanan şirket, 'Şunları yaparsak yayın pastasını büyütürüz' derse kulüpler olarak neden destek vermeyelim? Amacımız futbolun değerini ve gelirlerini artırmak" diye konuştu.

YAYIN KALİTESİ ARTIRILMALI

Naklen yayınlardaki teknik sorunların giderilmesi gerektiğini belirten Doğan, bazı maçlarda görüntü kalitesinin düştüğünü ve yayın kesintileri yaşandığını söyledi. Avrupa'nın önde gelen yayın teknolojisi şirketlerinden biriyle çalıştıklarını ve hazırlanan sunumu federasyonla paylaştıklarını aktaran Doğan, yayın kalitesinin Premier Lig seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade etti.