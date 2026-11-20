Türkiye'deki statların modernliğine dikkat çeken Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Trabzon'daki stadyum çevresinin de taraftarlar için daha cazip hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, ailelerin vakit geçirebileceği, yemek yiyip eğlenebileceği alanlar oluşturulmasının önemine değindi. Kulüplerin stopaj yüküyle ilgili de konuşan Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek isteyeceklerini belirtti. Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kulüplere ciddi desteği var. Yanlış anlaşılmasın, kulübüm adına konuşuyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın amatör şubeleri bizden daha fazla. Kulüplerin tamamı adına talebimizi iletmek için Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Bizi yalnız bırakmayacağına eminim. Amatör branşlar çok önemli. Sporcu yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun sosyal boyutu da var" dedi.

SİYASET TRABZONSPOR'U DESTEKLİYOR DERLER AMA...

Trabzonspor'un arazi ve tesis projelerine de değinen Doğan, kulübün geçmişte yeterince destek görmediğini savundu. Doğan, "En son araziyi 30 yıl önce Faruk Bakanımız kazandırdı. Piyasada siyasetin desteklediği kulüp Trabzonspor derler. Ancak rakiplerimiz 7-8 arazi alırken Trabzonspor neden hiç alamamış? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Kartal'daki arazi sorununu çözdük. İBB bizi mahkemeye verdi. İnşallah süreç tamamlanırsa orada çalışmalara başlayacağız. Avni Aker'i verdik ama karşılığında bir stat alamadık. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, Avni Aker'in bulunduğu alanı ve yanındaki araziyi tahsis etti. Akyazı'nın yanındaki araziyi de aldık. Kemerburgaz'da ise bir akademi yapacağız" diye konuştu.