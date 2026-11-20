Ara transfer döneminde 10 numara takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. A Bola'nın haberine göre sarı-lacivertliler, Sporting forması giyen Uruguaylı yıldız Rodrigo Zalazar'ı transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Bu sezon Sporting formasıyla 11 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu, üç gol ve bir asistlik katkı sağladı. 1.75 boyundaki yıldızın değeri 30 milyon euro ve kulübüyle sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'nin Rodrigo Zalazar için girişimde bulunması bekleniyor.