Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'un canlı yayın konuğu oldu. Bordo-mavili kulübün gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Doğan, transfer çalışmaları hakkında da konuştu. Doğan: "Bu yaz çocuklarla tatildeyiz. Zoom'dan Salah transferini konuşuyoruz. Ben de hayatım boyunca bir transfer peşine gitmedim. Son aşama bitirildi. İbrahim bey sağ olsun gitti. Salah tatil yerinde, uçağı bekletiyoruz. İş bitti ve çocuğum Kuzey yanımda. Tek bir şey söyledi. 'Keşke dedi okullar açık olsaydı' Yani çocuklar bunu özlüyor. Aramayan sormayan eski yöneticiler bile aramaya başladı.

FORMA VE KOMBİNE REKORU KIRILDI

Muhammed Salah'ın geldiği gün dünyada viral oldu. Forma ve kombine rekoru kırıldı. 50 bin kişinin üzerinde karşılamak için insan geldi dünyada örneği yok. İmza töreninde stadyum tamamen doldu. Şehre gelen turist sayısı arttı. Mısır'daki gündem, dış basın, uluslarası gündem. Fabinho da ona benzer transfer. Buna benzer transferler olabilir. Richarlison beğendiğimiz bir oyuncu. Taraftarımız merak etmesin. Devre arasında eksik yerlerimiz için transfer yapacağız. Şimdi isim ya da mevki verip takımdaki futbolcuların konsantrasyonunu bozmayayım. Ancak dediğim gibi gerekeni yapacağız. İkinci devrede daha iddialı hale geleceğiz."

'SALAH'I NASIL ALDINIZ?' DiYE SORUYORLAR

Yıldız transferlerin uluslararası tanıtıma önemli katkı sağladığını vurgulayan Doğan, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe önemli yıldızları kadrosuna kattı. Trabzonspor olarak Salah'ı transfer ettik. Yurt dışında insanlar bizi durdurup 'Salah'ı nasıl aldınız?' diye soruyor. Maçlarımız 50 ülkede yayınlanıyor. Bütün bunların Türk futboluna katkısı olmayacak mı?" dedi.

İKİ YILDIZ ALABİLİRİZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Thomas Reis ve Başkan Yardımcısı İbrahim Şahin ile transfer toplantısı yaptıklarını belirten Doğan, "Kadromuz tamamen dolu. +2 kontenjanını da kullanıyoruz. Ancak elimizden geleni yapacağız. Takım içindeki ahengi bozacak, hocamızı zor durumda bırakacak adımlar atmayız. Genç ve çok büyük yıldız isimler de gündemimizde. Hocamızın talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Zirve yarışı için ne gerekiyorsa yapacağız. Devre arasında iki yıldız da gelebilir, genç oyuncular da. Eksiklerimizi mutlaka gidereceğiz" diye konuştu.