Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın, Eren Mert'i ekibine katmasıyla ilgili "Trabzonspor'a üç yılda 100 milyon euro gelir sağlayan ismi aldım" sözlerini değerlendiren Başkan Doğan, "Haberi ben de okudum. Biz istemedikçe kimse Trabzonspor'dan bir şey alamaz. Trabzonspor'da kalmak isteyeni kimse alamaz. Böyle bir yetki ve güç kimsede yok" dedi.

EREN MERT NEDEN AYRILDI?

Eren Mert'in kulübe katkılar sağladığını belirten Doğan, ayrılık sürecine de açıklık getirdi. Doğan, "Eren Mert faydalıydı ancak benden bir talebi oldu. Bunu yanlış bir yöntemle yaptı ve yollarımızı ayırdık. Ayrıca sistemimiz hiçbir zaman tek bir kişiye bağlı olmadı. Bizim gibi iş insanları tek kişiye bağlı bir yapı kurmaz" dedi.