Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Okan Buruk onay verdi
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği o yıldız stoper için yönetim maliyet hesabına başladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da onay verdiği transfer hamlesi için yönetim kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılı yönetim maliyet hesabı yaptıktan sonra Udinese'nin kapısını çalacak.
1.92 metrelik boyuyla hava toplarında rakiplerine üstünlük kuran Solet, ayak kalitesiyle de ön plana çıkıyor.
Yıldız oyuncunun Udinese olan sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor.
Galatasaray, makul bir bonservis ücretiyle transferi bitirmek istiyor.
Bu sezon 8 karşılaşmada boy gösteren Oumar Solet, 1 asistlik performans sergiledi.
Hem Fransa hem de Fildişi pasaportu olan Solet'nin Ocak ayı transfer döneminde takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Solet, 1 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giydi.
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