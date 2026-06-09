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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım yıldız stoperin transferini bitiriyor!

Aziz Yıldırım yıldız stoperin transferini bitiriyor!

Fenerbahçe'de başkanlığını ilan eden Aziz Yıldırım'dan flaş hamleler gelmeye başladı. Yıldırım bir süredir gündemde yer alan yıldız stoperin transferini bitirmeye çok yakın...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Aziz Yıldırım yıldız stoperin transferini bitiriyor!

Fenerbahçe, sol ayaklı stoper ihtiyacı için Malang Sarr'ı ciddi şekilde istiyor... 1 aydır sarı-lacivertliler için özel bir rapor hazırlayan Oğuz Çetin ve ekibi, Sarr'ı Aziz Yıldırım'a önermişti.

Aziz Yıldırım yıldız stoperin transferini bitiriyor!

Son olarak Lens forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoperin 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitecek (1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor) ve bonservisi düşük maliyetle veya serbest kalma ihtimaliyle alınabilecek bir profil olarak öne çıkıyor.

Aziz Yıldırım yıldız stoperin transferini bitiriyor!

Sabah'ın haberine göre; sol ayaklı olması, hem stoper hem sol bek oynayabilmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin Oosterwolde alternatifi olarak değerlendiriliyor.

Aziz Yıldırım yıldız stoperin transferini bitiriyor!

Aziz Yıldırım ve ekibi resmi teklif yaptı. Sarr'ın tarafı, imza parası + yıllık ücret dahil toplam yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir paket talep ediyor.

Aziz Yıldırım yıldız stoperin transferini bitiriyor!

Bu rakam pazarlık aşamasında. 27 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncunun transfer edilme ihtimali yüzde 90…

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