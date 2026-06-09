Aziz Yıldırım yıldız stoperin transferini bitiriyor!
Fenerbahçe'de başkanlığını ilan eden Aziz Yıldırım'dan flaş hamleler gelmeye başladı. Yıldırım bir süredir gündemde yer alan yıldız stoperin transferini bitirmeye çok yakın...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Aziz Yıldırım ve ekibi resmi teklif yaptı. Sarr'ın tarafı, imza parası + yıllık ücret dahil toplam yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir paket talep ediyor.
Bu rakam pazarlık aşamasında. 27 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncunun transfer edilme ihtimali yüzde 90…
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