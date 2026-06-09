Aziz Yıldırım yıldız stoperin transferini bitiriyor!

Fenerbahçe, sol ayaklı stoper ihtiyacı için Malang Sarr'ı ciddi şekilde istiyor... 1 aydır sarı-lacivertliler için özel bir rapor hazırlayan Oğuz Çetin ve ekibi, Sarr'ı Aziz Yıldırım'a önermişti.

Son olarak Lens forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoperin 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitecek (1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor) ve bonservisi düşük maliyetle veya serbest kalma ihtimaliyle alınabilecek bir profil olarak öne çıkıyor.