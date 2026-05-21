Robertson beklemede

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Mevcut yönetimin transfer görüşmelerinde bulunduğu Andrew Robertson, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Liverpool'la kontratı sona eren 32 yaşındaki İskoç sol bek, sarı-lacivertlilerden net bir cevap bekliyor. Seçim süreci hakkında bilgilendirilen Robertson'ın belirsizlik nedeniyle İspanya ve İtalya'dan gelen görüşme taleplerine sıcak baktığı ifade edildi.