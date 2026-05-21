Fenerbahçe'de transfere seçim engeli! Andrew Robertson...

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan İskoç sol bek Andrew Robertson'a resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Öte yandan yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin gündemindeki seçimi beklemek istemediği için başka teklifleri değerlendirmeye almaya karar verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Transfer çalışmalarını seçime rağmen yürüten Fenerbahçe yönetimi, Andrew Robertson için devreye girdi.

RESMİ TEKLİF İLETİLDİ

Sabah'ın haberine göre Liverpool'da efsaneleşen ve sözleşmesi bitmesi nedeniyle takımdan ayrılmaya hazırlanan İskoç sol beke resmi teklif iletildi.

3 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-lacivertli kurmayların, 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek adına 3 milyon Euro yıllık ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi.

SICAK BAKIYOR

Robertson'ın, Fenerbahçe'nin sunduğu bu projeye sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFERDE TEK ENGEL VAR

Ancak 6-7 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi, transfere engel oluşturuyor.

BEKLEMEK İSTEMİYOR

Kısa süre içinde karar vermek isteyen oyuncunun, Fenerbahçe'deki süreci beklemek istemediği ve diğer teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Robertson, bu sezon 35 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ

Kariyerinde 9 kupası bulunan İskoç sol bekin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

