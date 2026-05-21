Fenerbahçe'de transfere seçim engeli! Andrew Robertson...

Fenerbahçe'nin, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan İskoç sol bek Andrew Robertson'a resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Öte yandan yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin gündemindeki seçimi beklemek istemediği için başka teklifleri değerlendirmeye almaya karar verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Transfer çalışmalarını seçime rağmen yürüten Fenerbahçe yönetimi, Andrew Robertson için devreye girdi.
RESMİ TEKLİF İLETİLDİ
Sabah'ın haberine göre Liverpool'da efsaneleşen ve sözleşmesi bitmesi nedeniyle takımdan ayrılmaya hazırlanan İskoç sol beke resmi teklif iletildi.
3 MİLYON EURO MAAŞ
Sarı-lacivertli kurmayların, 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek adına 3 milyon Euro yıllık ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi.
SICAK BAKIYOR
Robertson'ın, Fenerbahçe'nin sunduğu bu projeye sıcak baktığı öğrenildi.
TRANSFERDE TEK ENGEL VAR
Ancak 6-7 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi, transfere engel oluşturuyor.
BEKLEMEK İSTEMİYOR
Kısa süre içinde karar vermek isteyen oyuncunun, Fenerbahçe'deki süreci beklemek istemediği ve diğer teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Robertson, bu sezon 35 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ
Kariyerinde 9 kupası bulunan İskoç sol bekin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.