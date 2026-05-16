Futbol aklı Maldini

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 06:50
Başkan adayı Hakan Safi, bir süredir İtalya'da görüşmelerini sürdürüyordu. Hem futbolcu hem de teknik adamlarla toplantılar yapan Safi, Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini'yle de bir araya geldi. Kendisine teklifte bulunan Hakan Safi, futbol aklı olarak Maldini'yle birçok konuda anlaşma sağladı.