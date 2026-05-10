Konya'da Samba

Trendyol Süper Lig'de 33. haftada Konyaspor deplasmanına konuk olan F.Bahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Süper Lig'de sezonun son deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler galibiyetle sahadan ayrıldı ve ikinci sırayı garantiledi. 12. dakikada Fred'le 1-0 öne geçen F.Bahçe, mücadeleye iyi başladı. 40. dakikada Oosterwolde ile sevinen Sarı Kanarya'nın golü ofsayta takıldı. 45'te Kerem'in yarım volesinde Konyaspor kalecisi Bahadır başarılı bir kurtarış yaptı.

FRED YENİDEN SAHNEDE

49'da Kerem'in plasesinde top direğin dibinden auta çıktı. 54. dakikada Talisca'nın sert şutunda top üst direğe çarparak dışarı gitti. 56'da Kerem'in kornerinde Archie Brown şık bir kafa golüyle ağları sarsarak 2-0 yaptı. 71'de organize bir atakla gelen Fenerbahçe, Mert'in asistinde Fred'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı. 75'te Konyaspor'un penaltısı VAR'dan iptal edilirken, 77'de Talisca'nın golü ofsayta takıldı. Fenerbahçe son deplasmanda kazanmasını bildi.

DEPLASMAN KRALI FRED

Brezilyalı orta saha Fred, bu sezon Süper Lig'de ilk gollerini attı. Bu sezon sadece 12 Ağustos 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü tur rövanşında Feyenoord ağlarını sarsan tecrübeli futbolcu, 8 ay sonra 2 kez gol sevinci yaşadı. Fred, son 2 maçta 2 gol, 2 asistle oyynadı. ayrıca ligdeki 10 golünü de deplasmanda buldu.

KEREM'DEN 2 ŞIK ASİST

Kanarya'da Konyaspor deplasmanında kazanırken Kerem Aktürkoğlu asistleriyle dikkat çekti. Başarılı yıldız, Fred'in ve Archie Brown'un gollerinde asisti yapan futbolcu oldu. Kerem bu sezon Süper Lig'de 28. maçında 7. asistini yaptı. Kerem Aktürkoğlu resmi maçlarda 10 gol, 13 asistle 23 gole etki etti.

İKİ GOL İPTAL EDİLDİ

Mücadelede Fenerbahçe'nin iki golü, Konya'nın da bir penaltısı iptal edildi. Sarı-lacivertliler, 40'ta Oosterwolde ile golü bulsa da ofsayta takıldı. 2. yarıda da 77'de benzer şekilde Fenerbahçe gol diye sevinse de bir kez daha ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. 75'te de Konyaspor'un penaltısı iptal oldu.

17 HAFTADA 35 PUAN

Sarı-lacivertliler, sezonun son deplasmanında Konyaspor'u farklı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe bu sezon ligde toplamda 17 deplasmanda 35 puan toplayarak öne çıktı. Ligde 17 dış saha maçında 10 galibiyet alan Kanarya, 2 yenilgisini de deplasmanda aldı. 5 maç da berabere sona erdi.

KAPTANLARDAN ÖZEL DESTEK

PFDK'dan 12 ay ceza alan Mert Hakan Yandaş, sakat olsalar da kadroda olan Skriniar ve Asensio, arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Konya'ya gelen Mert Hakan takımı maça uğurladı. Milan Skriniar da maç sırasında kenarda sürekli destek verdi.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kupada Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale kalan Konyaspor'da ilk 11'de 3 isim değişti. Sakatlanan Nagalo'nun yerine Andzouana oynadı. Ayrıca Berkan Kutlu ile Gonçalves'in yerine de Arif Boşluk ve Olaigbe'ye ilk 11'de forma şansı buldu.

SADECE GUENDOUZI

Sarı-lacivertli takımda ilk 11'de tek değişiklik oldu. Başakşehir maçına göre orta sahada kart cezası sona eren Guendouzi, İsmail Yüksek yerine 11'de yer aldı. 80'de giren Asensio da 1 ay sonra forma giydi, takıma döndü.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sezonun son deplasmanına Konyaspor önünde çıkan Fenerbahçe'de taraftarlar takımlarına sahip çıktı. Takımın oteli önünde ve tribünde sarı-lacivertlilere destek verildi. Konyaspor da stadı büyük ölçüde doldurdu.

ÇAĞLAR SAKATLANDI

Sarı-lacivertli takımda ilk yarıda sakatlanan Çağlar Söyüncü kafa travmasıyla kenara geldi. İkinci yarıda oyundan çıkan Çağlar, yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı. Skriniar maç boyunca sık sık Yiğit Efe ile konuşarak destek verdi.