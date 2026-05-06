Lameck Banda iddiası

Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler planlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, dün İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. "milanvibes"in haberine göre; sarı-lacivertliler, İtalyan devi Milan'la birlikte Lecce'nin yıldızı Lameck Banda'ya gözü dikti. Haberde; her iki takımın da oyuncuyla ilgilendiği vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi: "Banda, Milan'ın ilgisini çekmiş durumda. Zambiyalı oyuncu hızı ve rakiplerini kolay geçme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe de Zambiyalı oyuncuyu gözüne kestirmiş durumda. Türk kulübü transferde kararlı. Banda'nın transferi 7-10 milyon euro bandında bir miktara bitebilir."

7 GOLLÜK KATKI VERDİ

2022'de İsrail 2. Lig ekibi Petah Tikva'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Banda, bu sezon Lecce formasıyla 30 maça çıktı ve 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun normal şartlarda sözleşmesi haziran ayında bitiyor ancak kulüp 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı.