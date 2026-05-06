Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aydınlar yok Yıldırım açıklıyor

Aydınlar yok Yıldırım açıklıyor

Mehmet Ali Aydınlar aday olmadığını açıkladı. Gözler Aziz Yıldırım’a çevrildi. Yıldırım’ın Fenerbahçe başkan adaylığını bugün resmen açıklayacağı öğrenildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50
Aydınlar yok Yıldırım açıklıyor

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde başkanlığa aday olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Aydınlar, dün resmen aday olmadığını duyurdu. Aydınlar yaptığı açıklamada; "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım" ifadelerini kullandı. Aydınlar'ın bu açıklamasının ardından gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Yıldırım, geçtiğimiz hafta kurmaylarıyla bir araya geldi ve durum değerlendirmesi yaptı. 2024'te seçimde Ali Koç'un karşısına çıkan Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olmaya karar verdi. Yıldırım'ın, bugün öğlen saatlerinde resmi bir açıklama yaparak adaylığını resmen duyuracağı öğrenildi. Fenerbahçe'de Barış Göktürk ve Hakan Safi adaylıklarını daha önce açıklamıştı.

