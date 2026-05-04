Taraftara gönderme

04 Mayıs 2026 06:50
Başakşehir maçının 90'ıncı dakikasında oyuna giren Edson Alvarez'e taraftarlar tepki gösterdi. Meksikalı oyuncu ise taraftarlara dönerek, "Sizi duyamıyorum" şeklinde el hareketi yaptı. Deneyimli futbolcu, bu olaylar sonrasında ise sosyal medya hesabından, "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim" paylaşımını yaptı.