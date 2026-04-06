Tarihte bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, bu dev derbide bir ilki gerçekleştirdi ve Süper Lig tarihinde ilk kez bir lig maçında sahada yerli oyuncu bulundurmadan mücadele etti. Teknik direktör Tedesco, Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca'yı 11'de görevlendirdi. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu ile Levent oyuna dahil oldu.

ALVAREZ YOK LEVENT KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Levent Mercan, son anda sağlık heyetinden gelen rapor sonrasında kadroya alındı. Tecrübeli oyuncu, maça yedek kulübesinde başladı, 84'te oyuna girdi. Kanarya'da tek eksik ise ameliyat olan Edson Alvarez'di.