Süper Kerem

Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu dev derbiye yedek kulübesinde başladı. 62'inci dakikada Musaba'nın yerine oyuna dahil olan milli oyuncu, takımını rakip kaleye taşıdı. 74'te savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Ersin'le karşı karşıya kalan sarı-lacivertli futbolcu, bu pozisyonda günün başarılı ismi Ersin Destanoğlu'nu geçemedi. 90+8'de Nene'nin düşürülmesi sonrası kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerem, takımını hem zaferi getiren hem de zirve yarışının içinde tutan golü kaydetti.

LİGDE 9 GOLLÜK KATKI YAPTI

Trabzonspor deplasmanında da 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Kerem, böylece Süper Lig'deki 5'inci golünü kaydetti. 4 de asisti bulunan milli yıldız, Fenerbahçe'ye ligde tam 9 gollük katkı yaptı. Kerem maç sonrası şöyle konuştu: "Maç maç bakacağız. Puan farkına değil, kendi futbolumuza ve galibiyetlerimize odaklanacağız. Maalesef her şey bizim elimizde değil. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız."

KANTE BEĞENİLDİ

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Beşiktaş derbisinde mücadele gücüyle dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü Fransız yıldız maç boyunca orta sahada etkili performans sergileyerek siyah-beyazlıların ataklarını başarıyla kesti, alkış aldı.

7 MAÇ SONRA

Fenerbahçe son haftalarda kalesinde gördüğü gollerle sıkıntı yaşıyordu. Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 20. haftasında Kocaeli deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Beşiktaş karşısında da gol yemedi. Sarı- lacivertliler böylece 7 maç sonra ilk kez kalesini gole kapattı.

FRED UMUT AŞILADI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred galibiyeti değerlendirdi. Tecrübeli orta saha "Umudumuz hep yüksek. Çok iyi bir takıma sahibiz. Rakibin maçları önemli değil. Kendi işimize bakıyoruz. Son etaba girdik ama köprünün altından çok sular akacaktır. Hala hayattayız" dedi.

NENE ÇOK ÇALIŞTI

Nene derbide sahada basmadık yer bırakmadı. 23 yaşındaki futbolcu, maçın ilk dakikasında Asensio'nun pasıyla rakiplerini çalımlayarak net bir fırsat yakaladı, ancak bunu değerlendiremedi. Malili forvet takımını 90+8'de penaltı kazandırarak galibiyette önemli oynadı.