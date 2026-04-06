Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Şampiyonluk aşkına

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11'de Kerem'in penaltıdan attığı golle devirdi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği haftada puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50


Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği maçta; ezeli rakibi Beşiktaş'ı devirmeyi başardı. Karşılaşma boyunca sayısız fırsattan yararlanamayan sarı-kanarya aradığı ve beklediği golü 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'yla penaltıdan buldu. Dev derbiyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği haftada puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

İNANCINI TAZELEDİ

Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışına sıkı sıkıya tutundu. Kalan haftalar için iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe, 90 dakika boyunca sergilediği performansla taraftarlarının da inancını tazeledi. Maç sonunda Kadıköy karnaval yerine döndü. Futbolcular ve taraftarlar tek vücut oldu. Chobani Stadı'nda hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.

SİFTAH YAPTILAR

Fenerbahçe'de 3 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante, ilk defa bir Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.

17

Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle maçı kazanan Fenerbahçe, bu sezon duran toplardan 17'nci golünü buldu.

G.Saray'da Icardi gelişmesi! Fikirler değişti
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı!
