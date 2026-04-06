Kaptan’ın dönüşü

Skriniar, 5 maç sonra döndü, muhteşem oynadı, Fenerbahçe, kaptanının döndüğü ilk maçta kalesini gole kapatmayı başardı
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'la oynanan ilk maçta sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Milan Skriniar, formasına kavuştu. Gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Slovak oyuncu, Beşiktaş karşısında da muhteşem bir oyun ortaya koydu. Sakatlığı nedeniyle 5'i Süper Lig olmak üzere 7 karşılaşmada forma giyemeyen kaptan, dün savunmayı toparlamayı başardı. Milan Skriniar'ın dönmesiyle birlikte Fenerbahçe ligde uzun bir aradan sonra kalesini gole kapattı. 90 dakikada 4 defa tehlike engelleyen Skriniar, 3 defa pas arası yaptı. 64 defa pas yapan Slovak oyuncu, bunların 59'unda isabet sağladı ve %92'lik bir oran yakaladı.