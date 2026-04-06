Çalışkan Guendouzi

Fenerbahçe’nin dinamosu Matteo Guendouzi sahada basmadık yer bırakmadı. Ofsayt nedeniyle sayılmayan golün ortasını yapan Fransız yıldız, penaltı pozisyonu öncesi Nene’ye attığı pasla alkış topladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Sarı-lacivertli takımın kış transfer döneminde 28 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi dev derbiye müthiş performansıyla mührünü vurdu. Dinamo gibi çalışan ve takımının Beşiktaş'a orta sahada üstünlük kurmasında başrolü oynayan Fransız yıldız, müsabakanın kırılma anlarında sahneye çıktı. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün ortasını yapan 26 yaşındaki orta saha, penaltı pozisyonu öncesi Nene'ye attığı şık pasla dikkat çekti. Sarı-lacivertli tribünler karşılaşmanın ardından Fransız yıldıza sevgi gösterisinde bulundu.