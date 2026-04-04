Derbilerde yenilgisi yok

04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson, Türkiye'de şu ana kadar 2'si Süper Lig, 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 3 derbi maçta forma giydi. Sezonun ilk yarısında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe, iç sahada ise Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Her iki maçta da kalesinde gol gören Brezilyalı file bekçisi, Turkcell Süper Kupa finalindeki 2-0'lık maçta G.Saray'a karşı kalesini gole kapattı.