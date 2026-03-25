Oğuz Aydın Rusya yolcusu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Domenico Tedesco tarafından ligin ikinci yarısında sadece 12 dakika oynatılan Oğuz Aydın, devre arasında Rusya'dan gelen teklifi kabul etmemişti. Tedesco'nun kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncuyla sezon sonunda yollar ayrılacak. Oğuz'un yaz transfer döneminde bu kez Rusya'ya gitmesine kesin gözle bakılıyor.