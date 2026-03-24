Çağlar müjdesi

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü, çalışmalara başladı. Tecrübeli stoperin milli arada tam olarak iyileşeceği ve Beşiktaş derbisine kadar hazır hale geleceği öğrenildi. Çağlar, teknik direktör Domenico Tedesco'nun şans vermesi halinde derbide forma giyebilecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
