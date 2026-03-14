Karagümrük faciası

Trendyol Süper Lig'de 26. haftada Fenerbahçe, lig sonuncusu Karagümrük'e deplasmanında 2-0 yenildi. Ligde namağlup tek takım olan Kanarya, böylece bu sezon ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. Özellikle maç boyunca çok etkisiz oynayan ve büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler taraftarlarını kahretti. 15'te Bartuğ düzgün bir şutla ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 18'de Yiğit Efe, Larsson'u arkadan çekince Karagümrük penaltı bekledi.

4 HAFTA 7 PUAN KAYBETTİ

45+1'de Serginho'nun golüyle Karagümrük devreye 2-0 üstünlükle gitti. 2. yarı başlarken Fenerbahçe tam 4 değişiklik yaparak maçı çevirmeye çalıştı. Ancak futbol ve mücadele olarak sarı-lacivertliler yine varlık gösteremedi. 52'de Karagümrük'te Serginho, kaleci Mert'e takıldı. Fenerbahçe'nin tek önemli fırsatı 79'da geldi. Musaba'nın şutunu kaleci Grbiç kornere çeldi. Son 4 haftada 7 puan yitiren Kanarya, zirve yolunda çok ciddi hasar aldı.

ORTA SAHALAR İLK 11'DE

Kanarya, Karagümrük karşısında bol orta sahalı bir ilk 11'le sahaya çıktı. Fred, Guendouzi, İsmail Yüksek ve Kante aynı anda sahadaydı. Fred maça kaptan başladı. Forvet hattında ise Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif yan yana görev aldı. Stoper ikilisi de Oosterwolde ve Yiğit Efe oldu.

MERT'İN HASRETİ BİTTİ

Sarı lacivertli takımda cezalı Ederson'un yerine Mert Günok kaleye geçti. Deneyimli file bekçisi, 11 yıl sonra bir lig maçında Fenerbahçe kalesini korudu. 2014-15'te 34. haftada Kasımpaşa maçında oynayan Mert daha sonra ayrılmıştı. Başarılı eldiven bu sezon kupada da 3 maça çıkmıştı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kontenjanda izin vermeyince tribünlerde ciddi boşluklar görüldü. Fenerbahçe yöneticisi Adem Köz yaptığı açıklamada, "Karagümrük maçı için taraftarlarımıza ayrılan biletlerden şu ana kadar sadece 355 adeti satılmış durumda" ifadelerini kullandı.

TEDESCO YER ALAMADI

Fenerbahçe'de kart cezası bulunan Domenico Tedesco, Karagümrük maçında yer alamadı. Geçen haftaki Samsunspor maçında hakemlere itirazdan sarı kart gören İtalyan hocanın yerine saha kenarında Zeki Murat Göle bulundu. Göle bu sezon 5. kez kenarda takımı yönetti.