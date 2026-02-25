Kadıköy'den çıkış var

Bir zamanlar Fenerbahçe'nin kalesi, rakiplerin ise korkulu rüyası olan Kadıköy artık deplasman takımlarını ürkütmüyor. Bunun nedeni ise saha sonuçları. Sarı-lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı son 10 resmi maçın yalnızca 3'ünü kazanabildi.

Ligde Konya ve G.Birliği'ni, Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor'u mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı diğer 7 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Ligde Galatasaray derbisinin yanı sıra Göztepe ve Kasımpaşa maçlarından beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Beşiktaş'a da 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe ayrıca Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç maçı da kazanamadı.