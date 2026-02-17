Edin Dzeko açıldı

Fiorentina'dan devre arasında Alman ekibi Schalke'ye transfer olan Edin Dzeko, hızlı başladı. Boşnak yıldız, Schalke'yle çıktığı 4 maçta 3 gol, 2 asistlik performansa imza attı. Dzeko'nun Fiorentina'da ise sadece 2 golü vardı.
