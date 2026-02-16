Kariyerini baştan yazıyor

Marco Asensio, ışıl ışıl parlıyor, sergilediği performansla da herkesi kendisine hayran bırakıyor. Sarı-lacivertlilerin saha içindeki en büyük kozu olan Matador, attığı goller yaptığı asistlerle takımını zaferlere taşıyor. Trabzonspor derbisini 1 gol, 1 asistle tamamlayan ve alınan 3-2'lik galibiyette başrolü oynayan İspanyol oyuncu, bu performansıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 29 maçta, 21 gollük katkı sağlayarak kariyer rekoru kırdı.

ADIM ADIM İLERİ TAŞIYACAK

Profesyonel futbol hayatında en parlak dönemini 2022-23 sezonunda Real Madrid forması altında yaşayan Marco Asensio, o dönem tüm kulvarlarda 12 gol atmış, 8 de asist yapmıştı. İspanyol oyuncu, Trabzon deplasmanındaki skor katkısıyla bu dönemini geride bıraktı ve yeni bir kariyer penceresi açtı. Kalan bölümlerde artık yaptığı her skor katkısıyla rekorunu bir adım daha ileri taşıyacak. Asensio ligde, G.Saray derbisinden sonra oynanan 8 maçta tam 10 gollük katkı verdi.

4.'SÜ TARAFTAR

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrasında "Temel insan ihtiyaçları" başlıklı bir paylaşım yaptı ve bunları 3 madde de oksijen, su ve Marco Asensio olarak sıraladı. İspanyol oyuncu da bu tweete alıntılayarak, "4.'sü Fenerbahçe taraftarı olmak" mesajını yazdı.

FUENTE'NİN RADARINDA

Fenerbahçe forması altında kariyer rekorunu kıran Marco Asensio, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü De La Fuente'nin de dikkatini çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, Asensio'yu takibe aldı ve 2026 Dünya Kupası'nın alternatifli kadrosuna çağırmayı planlıyor.