Lang çalımı

Kadrosunu Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, rotasını yeni bir ismi çevirdi. Hedefteki oyuncu; Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Noa Lang... İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu için Serie A ekibiyle görüşmelere başladı. Haberde; oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarılırken, Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha yüksek maaş önerdiği de vurgulandı. Gelen bilgilere göre ise; Fenerbahçe yönetimi Noa Lang transferini bu hafta içinde sonuçlandırmak istiyor. Yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan Napoli'ye 25 milyon euroya transfer olan Lang için sarı-lacivertliler, aynı miktarı önerdi. Fenerbahçe, Lang'ı kadrosuna katarak hem takımı güçlendirmeyi hem de iki ezeli rakibine transfer çalımı atıp taraftarını mutlu etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, Lang transferini olumlu yönde sonuçlandıramazsa, rotasını listesindeki diğer isimlere çevirecek.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında büyük umutlarla Napoli'ye transfer edilen Noa Lang, İtalya'da beklentilerin çok altında kaldı. Gök Mavililerle 24 maçta 846 dakika sahada kalabilen Lang, 1 gol, atarken 2 de asist yaptı. Hollandalı oyuncu, teknik direktör Conte'yle de sorun yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA FUTBOLA BAŞLADI

2010 yılında üvey babası Nourdin Boukhari, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyerken Noa Lang, Beşiktaş altyapısında futbola başlamıştı.