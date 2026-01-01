CANLI SKOR ANA SAYFA
Hayalini gerçekleştirecek

Hayalini gerçekleştirecek

Fenerbahçe ile görüşmeler yapan Mert Günok, en büyük hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. 36 yaşındaki eldiven altyapısından yetiştiği kulüpte futbolu bırakmayı planlıyor

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Hayalini gerçekleştirecek
Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanan Mert Günok, Fenerbahçe ile temaslarını sürdürüyor. Yaklaşık 11 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanan Mert, kariyerindeki en büyük hayalini gerçekleştirmeye artık çok yakın... Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 36 yaşındaki kaleci, futbolu sarı-lacivertli formayla bırakmak istiyor. Tecrübeli eldivenin yönetim ile temaslar kurduğu öğrenildi. Görüşmelerin olumlu geçtiği vurgulandı. Mert Günok'un her şart ve durumda Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu bildirildi. Mert, enerbahçe'de 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa başarıları elde etti.
